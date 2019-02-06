كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 11:40 مساءً - شاهد .. رامي عياش يطرح قصة حب



نشر الفنان رامي عياش تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر صورة يعلن بها عن طرح أغنية جديدة له في عيد الحب. وعلق عياش فى تعليقه على الصورة قائلا: "رامي عياش في قصة حب.. ليلة عيد الحب". يذكر أن الفنان رامي عياش يضع اللمسات النهائية على مسلسله الجديد الذي يخوض به السباق الرمضاني مع المخرجة رشا هشام شربتجي، ولم يحدد رامي حتى الآن اسم المسلسل.



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