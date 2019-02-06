كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 11:40 مساءً - التعليم: فتح باب التقديم في مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين غدًا
معتز عوض
قالت أمينة خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنه تم الإعلان عن التعاقد مع عدد من المعلمين تعاقدا مؤقتا للفصل الدراسي الثاني فقط.
وأوضحت "خيري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن كل مديرية تقوم بحصر أعداد المعلمين والتخصصات التي تحتاجها.
وأشارت إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل الإلكتروني في مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين غدًا، موضحة أن كل معلمي مصر يستحقون حوافز ورواتب كبيرة، ولكن وزارة التربية والتعليم خدمية ليس لها موارد، وليس في يدها هذا الأمر.
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