كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 11:40 مساءً - لطيفة تروج لبرنامجها الجديد "حكايات لطيفة " علي تويتر

تروج المطربة لطيفة لبرنامجها الجديد والذى يحمل اسم "حكايات لطيفة" وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر حيث من المقرر ان تستضيف فى اولى حلقات البرنامج الذى ينطلق غدا المطرب وائل جسار.

وتشهد الحلقة حالة من الحوار المتبادل حول العالم الغناء ويغنيان معا، ولنسمع لأول مرة "لطيفة" وهي تتألق مع أغنية "غريبة الناس"، كما يبادلها جسار الغناء بأغنية " انت أحلى حاجة فيه".

ويختتم الفنانان حلقة البرنامج الذي يذاع على قناتي "DMC"، وأبو ظبي، بغناء دويتو أسمهان وفريد الأطرش الشهير "إيدي في إيدك"، وذلك كواحد من الثنائيات الغنائية الشهيرة التي تم استدعاؤها من ذاكرة الغناء العربي وإعادة تقديمها في البرنامج.

"حكايات لطيفة"، برنامج موسيقي غنائي تستضيف فيه الفنانة لطيفة باقة من ألمع نجوم الغناء من مصر والعالم العربي، ويعد البرنامج نقلة نوعية في برامج المنوعات وبرامج الغناء سواء من حيث ثراء الإنتاج وتميز الشكل مع زخم و تنوع المضمون الفني والغنائي، ويمثل البرنامج حالة من المزج بين الحوار اللطيف المرح والغناء المتنوع لأشهر مطربي العالم العربي ومصر.

‎البرنامج من إخراج أكرم فاروق، وقام على إنتاجه وليد امبابي وأحمد أنس الفقي، وقام بالإعداد مصطفي ياسين وأشرف عليه احمد طه وإنتاج كونتنت بلاس.