كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 11:40 مساءً - التعليم: بدء توزيع التابلت على الطلاب المدارس 11 فبراير الجاري

معتز عوض

قالت أمينة خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم توزيع التابلت على الطلاب في محافظات جمهورية مصر العربية تباعًا بداية من 11 فبراير الجاري، وفقًا لخطة سيتم الإعلان عنها.

وأضافت "خيري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه يوجد 780 ألف جهاز تابلت مخصص للطلاب والمعلمين داخل المدارس.

وأكدت أن توزيع التابلت حدث هام جدًا، متابعة: "التابلت هدية مصر إلى كل طالب وطالبة في الصف الأول الثانوي لمدة 3 سنوات".