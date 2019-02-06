كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 11:40 مساءً - لبلبة : ليس لي مكان بمسلسل عادل إمام الجديد



قالت الفنانة "لبلبة" إنها ليست حزينة بسبب عدم مشاركتها للزعيم عادل إمام فى مسلسله فلانتينو هذا العام. وأضافت قدمت المئات من الأعمال الفنية معه لكن فى مسلسل فلانتينو ليس لى أى دور مناسب. وأكملت عادل امام صديقى وشقيقى وأهم انسان عندى . يذكر أن عادل إمام قدم مع الفنانة لبلبة عددا كبيرا من الأعمال الفنية وكان آخرها صاحب السعادة الذى قُدّم فى رمضان قبل الماضى وشارك فى بطولته محمد عادل إمام وتارا عماد واخراج رامى امام.

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