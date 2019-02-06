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شاهدوا أحدث ظهور لمحمود ياسين مع حفيده

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كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 11:40 مساءً - شاهدوا أحدث ظهور لمحمود ياسين مع حفيده


شاهدوا أحدث ظهور لمحمود ياسين مع حفيده

بعد تغيب الفنان محمود ياسين عن التواصل مع جمهوره، ظهر من جديد في صورة مع أحد أفراد عائلته.

ونشر حفيد محمود ياسين صورته برفقه جده الفنان وعلق عليها يصفه بالاسطوري.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمود ياسين هي المسرحية الغنائية “مصر فوق كل المِحَن” عام 2014 وشاركه فيها عدد كبير من النجوم مثل إلهام شاهين ولطفي لبيب ومي كساب وإيهاب توفيق وشذى.

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