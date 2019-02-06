كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 11:40 مساءً - شاهدوا بطريقة طريفة.. وفاء عامر تسخر من نفسها والسبب

نشرت الممثلة ​وفاء عامر​ مقطع فيديو لها مع طفلة، وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل ان الطفلة طلبت منها أن تصور فيديو برفقتها، ومن ثم بدأت عامر بالتحدث باللغة الإنكليزية بطريقة طريفة.

وسخرت وفاء من نفسها قائلة: “متتكلموش معايا إنكليزى خالص”، كما انها علّقت على الفيديو بالقول: “إنكليزى دا يا مرسي”.

ولاقى هذا الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين.



