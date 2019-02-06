كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 11:40 مساءً - اتحاد الكرة: ما حدث بين شوبير ورئيس الزمالك لم يستغرق 30 ثانية

شوبير

أكد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد، أنه لم يحدث مشادة قوية بين رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وأحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، موضحًا أن النقاش بين الثنائي لم يتعد مدته أكثر من 30 ثانية، وتم استكمال الاجتماع بعدها بصورة طبيعية.

وقال مجاهد في تصريحات تليفزيونية : "ما حدث أن خالد مرتجي ممثل الاهلي في الاجتماع انسحب من الجلسة وقت دخول رئيس الزمالك، ولذلك شعر أنه انسحب بسببه، ورد أحمد شوبير على رئيس الزمالك بصفته نائب رئيس اتحاد الكرة".

وأضاف مجاهد : "لم يتطور الأمر بدليل أن شوبير قاد الاجتماع بعد خروج هاني أبوريدة لارتباطه باجتماع خاص ببطولة الأمم الأفريقية".