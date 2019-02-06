كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 11:40 مساءً - الأرصاد تحذر: استمرار سقوط الأمطار غداً.. وسيول على بعض المناطق

معتز عوض

كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس.

وقال عبد العال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «استمرار فرص سقوط الأمطار غدا والتي قد تصل إلى حد السيول على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء بينما تكون متوسطة على الوجه البحري، وخفيفة على القاهرة حتى الساعة الثانية عشر ظهرا».

وتابع عبد العال «ستنحسر فرص سقوط الأمطار نهاية الغد، مع استمرار فرص سقوطها على السواحل الشمالية»، مؤكدا أن البلاد ستشهد تحسن في الأحوال الجوية ابتداء من الأسبوع المقبل.