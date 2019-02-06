كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 11:40 مساءً - النيابة تصرح بدفن طفلة حرمها والدها من الطعام والشراب

دفن طفلة

صرحت نيابة السلام، بدفن جثة الطفلة "ندى" التي توفت نتيجة التعذيب على يد والدها، بسبب رغبة الفتاة في رؤية والدتها، وذلك بعد زواجه من أخرى، ففكر الأب في تأديب نجلته بأن حرمها من الطعام والشراب وقيدها بالأسلاك واعتدي عليها بالضرب في جميع أنحاء جسدها، مستخدما في ذلك "حزام جلد".

وكان قسم شرطة السلام تلقى بلاغا بوفاة طفلة داخل شقة والدها، وبانتقال رجال المباحث لمكان الواقعة تبين وجود وجود آثار تعذيب على مناطق متفرقة من جسدها.

وبسؤال زوجة المتهم اعترفت عليه، بأن والد الطفلة أقام لها حفلة تعذيب بتقييد يدها وقدمها بالسلك، وإطفاء السجائر في جسدها وكيها بالنار بسبب تعديل سلوكها، مضيفة أنها زوجة أبيها وليست والدتها، وعندما قام المتهم بتعذيب ابنته طلبت منه أن يكف عن ضربها ولكنه رفض، ما جعلها تترك شقة زوجها قبل وفاة الطفلة بأسبوع.