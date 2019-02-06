كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 11:40 مساءً - برج العرب يستضيف مباريات الاتحاد السكندري بالدوري

الاتحاد السكندري

حصل اتحاد الكرة، على موافقة نادي الاتحاد السكندري، لإقامة مبارياته على ملعبه في الفترة المقبلة، بإستاد برج العرب في الإسكندرية، بدلًا من إستاد الإسكندرية.

ومن المقرر أن يتم إغلاق إستاد الإسكندرية خلال الأيام المقبلة لتجهيزه لاستضافة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019، في مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في التاريخ.

ومن المقرر أن يضع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات،تصورا جديدا للدوري خلال الأسبوع المقبل، وذلك لحل أزمة بيراميدز والزمالك.

وعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، جلسة مع أندية الدوري لحسم أزمات الدوري وضغط المباريات.