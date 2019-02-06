كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 11:40 مساءً - الأرصاد تحذر من السيول على هذه المناطق غدًا

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من عدم استقرار الأحوال الجوية في بيان لها منذ الأحد الماضي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الأمطار ستنحصر غدًا على الوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، وقد تصل إلى حد السيول.

وأضاف أن الأمطار ستنحصر على القاهره غدًا بعد 12 ظهرًا، لافتًا إلى أن درجات الحرارة ستثبت على معدلاتها الطبيعية من 19 لـ20 درجة.

وناشد رئيس هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم تخيف الملابس، وعدم الانخداع بدفء الأجواء، وتخفيف سرعة السيارات.