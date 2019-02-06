"الإفتاء": "ختان الإناث حرام شرعا.. وتراجعت بسبب زيادة الوعي"

قال الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، إن ختان الإناث حرام شرعًا واعتداء على الجسد الإنساني الذي أمر الله أن يكرمه ويحافظ عليه.

وأضاف عمران، خلال مداخلة ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن هذه الممارسات بما يحدث به الآن محرم ولا يجوز جملة وتفصيلا.

وأوضح أمين عام الفتوى، أن المجهود الذي بذل على المستوى القانوني تسبب في رجوع هذه الظاهرة بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه يجب أن نزيد من الوعي والتعليم، "يجب أن تعامل النساء معاملة كريمة بما أمر الله".

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