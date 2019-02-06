ملكة جمال مصر بفستان أسود و"حافية القدمين" في أحدث جلسة تصوير

خضعت ريم رأفت ملكة جمال مصر في عام 2018، لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وظهرت "ريم" أمام إحدى الشواطئ، "حافية القدمين"، مرتدية سترة سوداء قصيرة، بأكمام طويلة، وتركت شعرها منسدلا على طريقة "ويفي". وكانت لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال مصر، بأكتوبر الماضي، منحت المتسابقة ريم رأفت، لقب ملكة جمال مصر 2018. وحصلت رانيا أيمن على لقب الوصيفة الأولى، بينما حصلت شروق شريف على الوصيفة الثانية، وحصلت حبيبة عمر على الوصيفة الثالثة، ورويدا قاسم على لقب الوصيفة الرابعة. ​

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