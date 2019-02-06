حضري عصير الطماطم بالتفاح والجزر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- المقادير: ثمرة تفاح 2 ثمرة طماطم 2 ثمرة جزر طريقة التحضير: 1- تقطع ثمرة التفاح والطماطم والجزر إلى قطع صغيرة وتضرب مباشرة فى الخلاط. 2- يضاف في أكواب التقديم.

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