كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 10:07 مساءً - إتصالات تطبيق خدمة : سمايل لايف ستايل

أبوظبي، 6 فبراير 2019: أعلنت "اتصالات" اليوم عن تحديث وإعادة تسمية إحدى خدماتها المميزة من مسمى “Smile Lifestyle” الى مسمى جديد هو Unlimited Buy 1 Get 1” “، وتتوفر الخدمة على تطبيق "اتصالات" بسمات (Smiles) وقد تم توسيع نطاق المزايا المُقدمة والعروض المميزة التي يتم توفيرها بصورة يومية، وذلك مقابل سعر رمزي هو 20 درهماً في الشهر.

وتُوفر خدمة “Unlimited Buy 1 Get 1”، التي يتاح الاشتراك فيها عبر تطبيق بسمات، العديد من العروض من قسائم الشـراء وكوبونات التخفيضات من آلاف المحلات التجارية ودور السينما والمطاعم ومراكز الصحة ووكالات السفر وغيرها في جميع مناطق دولة الإمارات.

وبهذه المناسبة، قال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في "اتصالات": "نسعى من خلال تطبيق بسمات إلى إثراء تجربة مشتركينا عبر توفير مجموعة من الخدمات والعروض المتميزة، ويأتي هذا التحديث الجديد Unlimited Buy 1 Get 1 ليوفر عدد أكبر من العروض والخصومات الاستثنائية، إضافة إلى نقاط الولاء التجارية والتي يمكن الاستفادة منها عبر تطبيق بسمات أو من خلال الموقع الإلكتروني".

يذكر أن النسخة السابقة من الخدمة كانت تحمل عدداً أقل من العروض في بداية العام الماضي حيث كان مجموع العروض 180 وكان الاشتراك الشهري فيها عشـرة دراهم، بينما تم الارتقاء بمستوى العروض المُقدمة ومضاعفة عددها وتنوعيها حتى بلغت في نهاية العام 400 من العروض التسويقية والخصومات والمكافآت وتم تحديث الخدمة وتغيير الاسم لـ Unlimited Buy 1 Get 1

وتوفر الخدمة المُحدّثة قسائم للشراء وخصومات مختلفة توفرها أكثر من 1500 من المؤسسات والمحال التجارية والترفيهية والرياضية والصحية المشاركة، مثل Ferrari World و Yas Waterwordl و Dubai Parks & Resorts حيث يحصل مشتركي الخدمة على تذكرة دخول مجانية مع كل تذكرة يشترونها، كما يمكن الحصول على تخفيضات مميزة للمئات من الفنادق والمطاعم الشهيرة مثل TGI Fridaysو Radisson و Papa Murphy وغيرها الكثير. كما يُتيح الاشتراك في الخدمة تخفيضات في خدمة تاكسي كريم (Careem) تصل لغاية 50% وتخفيضات مميزة في عشرات المحلات. ويتم تجديد الاشتراك في خدمة Unlimited Buy 1 Get 1 تلقائياً كل شهر، وبإمكان الشخص إلغاء الاشتراك بكل سهولة عبر الدخول لتطبيق سماليز Smiles والضغط على زر إلغاء الاشتراك.

وكانت "اتصالات" قد أطلقت تطبيق بسمات أو Smiles في مارس من عام 2017 بغرض توفير باقات واسعة ومتنوعة ومُخفضة من العروض والمكافآت القيمة والمتنوعة يومياً، وذلك بالشراكة مع المئات من المحلات التجارية وصالات السينما ومراكز الصحة والجمال ووكالات السفر من مئات العلامات التجارية البارزة، وذلك من خلال آلاف المنافذ الشريكة.