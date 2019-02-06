كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 10:07 مساءً - خبر حلو - السودان يرفع الحظر عن السلع والبضائع المصرية



أعلن السودان، اليوم الأربعاء، رفع الحظر عن البضائع والسلع المصرية بصورة رسمية. وذكرت وزارة الصناعة والتجارة السودانية، أن كل المستوردين المسجلين تجاريا سيزاولون استيراد البضائع من مصر، وفقا للوكالة السودانية. وصرح وكيل الوزارة عبد الرحمن عجب أحمد، بأن السلع والمنتجات المخالفة للمواصفات والاشتراطات الصحية وقوانين البلاد ستوقف ولن يسمح بإدخالها للبلاد، مشيرا إلى أن أى شخص لديه سجل تجارى يحق له استيراد سلع ومنتجات من مصر، مضيفا أن الاستيراد والتصدير سيكونان عبر الشركات وأسماء الأعمال المسجلة تجاريا فقط.

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