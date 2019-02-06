كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 10:07 مساءً - اللحمة بتحتضر - انخفاض 20 جنيه في سعر الكيلو الواحد
أكد محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أن معدلات الركود ارتفعت بالتزامن مع إجازة نصف العام الدراسى، موضحا أن الطلب على اللحوم البلدية انخفض بنسبة 60 %.
وأوضح "رئيس الشعبة"، إلى أن الطلب على اللحوم المستوردة مرتفع عكس اللحوم البلدية، بسبب فارق الأسعار التي تصب في صالح المستورد.
وأشار "رئيس الشعبة" إلى أن اللحوم البلدية في القرى والنجوع أسعارها أقل من القاهرة والمدن، وأسعارها تقترب في هذه المناطق من أسعار اللحوم البلدية نظرا لقلة الوسطاء وعدم تحمل تكاليف النقل للسلعة، مشيرا إلى أن كيلو اللحوم البلدية في بعض القرى يتراوح ما بين 110 و120 جنيها وهى أسعار قريبة من أسعار بيع اللحوم السودانية.
وتابع: إن أسعار اللحوم انخفضت في عيد الأضحى الماضى بشكل كبير، وكانت تباع بأسعار من 150 إلى 160 جنيها للكيلو، بينما حاليا تتراوح الأسعار ما بين 130 و150 جنيها في القاهرة والمدن.
وأوضح أن كيلو القائم تراجع في المواشى من 60 جنيها لتكون بين 50 و52 و54 جنيها في المزارع.
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