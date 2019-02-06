كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 10:07 مساءً - طلعت يوسف يعلن قائمة المقاصة لمباراة الإسماعيلي في الدوري

طلعت يوسف

اختار طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة 18 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم الأربعاء، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء غد الخميس، على ملعب المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة 21 للدوري المصري الممتاز.

قائمة المقاصة لمباراة الإسماعيلي

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم – محمد كوكو.

خط الدفاع: أحمد عبد العزيز مودي – أسامة جلال – طه عادل – أحمد محسن – عاصم سعيد – محمد دسوقي.

الوسط: عصام صبحي – خالد الشيخ – صلاح ريكو – هاني سعيد - رجب عمران.

الهجوم: شيميلس بيكلي – باولن فوافي – صلاح عاشور – ميدو جابر – جون أنطوي.

وكان المقاصة قد خاض مرانه الأخير مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي استعدادًا لموقعة الإسماعيلي.