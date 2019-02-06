كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 10:07 مساءً - كوكا يسجل في تعادل أوليمبياكوس مع لاميا بكأس اليونان

كوكا

حسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهما مواجهة أوليمبياكوس ولاميا، ضمن لقاءات ذهاب ربع نهائي كأس اليونان.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي "أحمد حسن كوكا" مهاجم منتخب مصر، والمحترف في صفوف أوليمبياكوس كأساسي، حيث لعب مُنذ ضربة البداية وحتى الدقيقة 65، قبل أنّ يتم استبداله؛ بعدما نجح في إحراز هدفًا.

انتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم لاميا بهدفين مقابل هدف، الهدف الأول جاء عبر "نيكولاوس تسوكالوس" في الدقيقة التاسعة لأصحاب الأرض، وسجل " جيل دياز" هدف التعادل لأوليمبياكوس في الدقيقة 12.

وفي الدقيقة 31 سجل " أندرياس بوشالاكيس" لاعب أوليمبياكوس هدفًا في مرماه بالخطأ، معلنًا تقدم لاميا في النتيجة.

وفي الشوط الثاني من المباراة سجل " فرانكو سولدانو" هدف التعادل لأوليمبياكوس في الدقيقة 51، ثم في الدقيقة 61 سجل "احمد حسن كوكا" الهدف الثالث للضيوف، وبعدها بدقيقة سجل "تسوكالوس" هدف التعادل للاميا.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 26 فبراير الجاري، على ملعب "كارايساكي" لحسم المتأهل لدور نصف النهائي.