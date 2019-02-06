كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 10:07 مساءً - تحذير هام من الرقابة الإدارية لصفحات التواصل - تفاصيل خطيرة

أعلنت هيئة الرقابة الادارية انه تلاحظ خلال الفترة السابقة قيام بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بنشر أخبار مغلوطة عن اعمال الرقابة الإدارية، حيث كان آخرها خبر ضبط أحد الموظفين بمحافظة كفر الشيخ على غير الحقيقة.

وأهابت الهيئة بالمواطنين تحرى الدقة عند إعادة نشر الأخبار الصادرة عنها، كما أهابت بالصفحات الأخرى بعدم نشر أى أخبار غير صادرة عن الهيئة حتى لا تضع نفسها تحت طائلة القانون.

وأكدت الهيئة حرصها على مشاركة المجتمع فى معرفة جهود الدولة فى محال منع ومكافحة الفساد، وحرصها أيضا على عدم التشهير بالمواطنين.