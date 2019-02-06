كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 10:07 مساءً - أحمد مرسي يفوز بجائزة أفضل تصوير عن فيلم "تراب الماس"

انتهت الدورة الـ45 من مسابقة جمعية السينما بالإعلان عن فوز مدير التصوير أحمد المرسي ​​بجائزة أفضل تصوير عن فيلم "تراب الماس"، وهي المرة الرابعة التي يفوز فيها المرسي بهذه الجائزة خلال مسيرته المهنية التي نال فيها 13 جائزة محلية ودولية حتى الآن، إضافة لعضويته في الجمعية الأسترالية (ASC) والجمعية الكندية للمصورين (CSC).

كان المرسي ​​قد فاز بالجائزة سابقًا عن أفلام رسائل البحر (2010)، الحفلة (2013) والفيل الأزرق (2014) الذي يُعد واحدًا من أنجح أفلام السينما المصرية في آخر 10 سنوات.

وينشغل أحمد المرسي في الوقت الحالي بتصوير مشاهد الجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق والذي يشارك في بطولته هند صبري ونيللي كريم.