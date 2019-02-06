كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 10:07 مساءً - في 14 محافظة.. تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي الإثنين المقبل

قالت أمينة خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى يوم الإثنين المقبل في 14 محافظة.

وأضافت "خيري"، في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» تقديم الإعلامية جيهان لبيب المذاع على فضائية «المحور»، أن غدا فتح باب التسجيل الإلكتروني في مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، مشيرة إلى أن الهدف من المسابقة هو تغطية عجز المعلمين في بعض المدارس.

وأوضحت أن التسجيل سيكون عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وملء الاستمارة إلكترونيا وفحصها، مؤكدة أن كل مديرية هي التي تحدد عدد المدرسين والاختصاصات التي تحتاجها.

وأكدت أن التعاقد مؤقت، لمدة 3 شهور، وأن الميزانية المالية محددة لذلك للتيرم الثاني فقط، موضحة أن وزارة التربية والتعليم خدمية وليس لها موارد.