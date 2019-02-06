كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 10:07 مساءً - برقم الجلوس - نتيجة الشهادة الإعدادية في الأقصر

اعتمد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، نتيجة امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري.

وأوضح عبد اللطيف أحمد عمران، مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، أن نسبة النجاح بلغت 70.3%، حيث تقدم لأداء الامتحان 16769 طالبا تغيب منهم 628 طالبا، وبلغ عدد الطلاب الناجحين إلى 11343 طالبا.

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