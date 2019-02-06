كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 10:07 مساءً - لمملكة تُطلِق أول قمر سعودي للإتصالات الفضائية

أطلقت المملكة العربية السعودية في منتصف ليل أمس الثلاثاء القمر السعودي للاتصالات SGS-1 من قاعدة كورو في إقليم غويانا الفرنسية الواقع شمال أمريكا الجنوبية.

ويُعَدُ هذا القمر السعودي للاتصالات أول قمر للاتصالات الفضائية مملوكاً بالكامل للمملكة، وسيتم تشغيله والتحكم به من خلال محطات أرضية في السعودية.

يوفر القمر السعودي تطبيقات متعددة، تشمل اتصالات النطاق العريض، والاتصالات الآمنة، وتوفير الاتصالات للمناطق شبه النائية والمناطق المنكوبة.

وتسعى المملكة من خلاله إلى المساهمة في تطوير الموارد البشرية الوطنية بخلق فرص عمل في صناعة الأقمار الصناعية.

وكان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، قد وقّع خلال زيارته لمقر شركة لوكهيد مارتن في وادي السيليكون بمدينة سان فرانسيسكو الأميركية أبريل 2018، على القطعة الأخيرة من القمر السعودي للاتصالات الأول، قبل إطلاقه ليحلّق في الفضاء بعبارة "فوق هام السحب".

واطلع الأمير محمد بن سلمان خلال الزيارة، على التقنيات المتقدمة في قطاعات الطيران والدفاع الجوي، وتقنيات الصواريخ واتصالات الأقمار الاصطناعية، وعلى منظومة الدفاع الجوي THAAD عالية التقنية، التي تتفاوض المملكة على شرائها وتوطين تقنياتها.

