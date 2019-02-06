كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 10:07 مساءً - عايدة رياض تبدأ تصوير مسلسل "أبو جبل"

تبدأ الفنانة عايدة رياض تصوير دورها في مسلسل "أبو جبل" أمام النجم مصطفى شعبان، الذي من المقرر أن يعرض في شهر رمضان المقبل.

"أبو جبل" بطولة كل من مصطفى شعبان، نجلاء بدر، مريم حسن، دياب، عائشة بن أحمد، محمود البزاوى، عايدة رياض، محمد على رزق، رشا بن معاوية، مصطفى دوريش، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجي.