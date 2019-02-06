كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 10:07 مساءً - لجين عمران في صورة مع العلم السوداني



ظهرت الاعلامية السعودية لجين عمران في صورة مع الجالية السودانية وذلك على هامش الموسم الثامن من برنامج “امير الشعراء”. ولم تترد لجين عمران في قبول دعوتها لالتقاط صورة مع العلم السوداني وقالت “اتشرف”. وكانت الشاعرة السودانية ابتهال تريتر قد خطفت رابع بطاقات العبور إلى المرحلة التالية من مسابقة امير الشعراء، بحصولها على 47 درجة من لجنة التحكيم المكونة من الدكتور علي بن تميم، والدكتور صلاح فضل، والدكتور عبد الملك مرتاض ، وذلك بعد منافسة كبيرة مع الشعراء (خلود بناصر التي حصلت على 45 درجة، وهاني عبد الجواد من الأردن الذي حصل على 42درجة، وعبد المنعم حسن من مالي الحاصل على 38 درجة ).

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