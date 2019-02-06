كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 10:07 مساءً - الأطباء: الصحة تتابع تداعيات الاعتداء على طبيب بمستشفى التحرير العام

قالت النقابة العامة للأطباء، إن وزارة الصحة تواصلت مع مديرية الصحة بمحافظة الجيزة، لمتابعة تداعيات واقعة اعتداء مواطن على الطبيب محمد عبد الحميد رئيس قسم المسالك البولية بمستشفى التحرير العام بإمبابة، والتأكد من أن كافة الإجراءات القانونية قد تم اتخاذها باسم المستشفى، بالإضافة إلى تواصل مكتب وزيرة الصحة مع الطبيب المعتدى عليه بتوجيهات مباشرة من الوزيرة، وأكدت الوزارة أنها تولى اهتمامًا كبيراً بمثل هذه الوقائع.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أنها أرسلت محامى، لمتابعة وعمل المحضر بالصيغة المطلوبة، موضحه أنه تم تسجيل الواقعة كجنحة، وفى انتظار تحديد موعد جلسة المحاكمة، وطالبت الأطباء باتباع الإجراءات القانونية السليمة عند التعرض لاعتداء أثناء تأدية عملهم، وهى: البقاء بالمستشفى وعدم مغادرتها لأى سبب والاتصال بنقيب الأطباء فى المحافظة أو أحد أعضاء المجلس، وإرسال شكوى على الخط الساخن للجنة الشكاوى بالنقابة على رقم 01095111247 واتس آب.

وتابعت: كما يتطلب عمل مذكرة من المستشفى بتفاصيل الواقعة لتوضيح أن الطبيب كان على رأس العمل أثناء الاعتداء وترفق مع المحضر الرسمى، وفى حالة تحرير محضر يكون باسم المستشفى التى حدثت بها الواقعة، ويتم تحريره باسم مدير المستشفى او من ينوب عنه .

وطالبت النقابة العامة للأطباء، وزارة الصحة ولجنة الصحة بمجلس النواب سرعة إصدار تشريع يغلظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات والطواقم الطبية العاملة بها .

وكانت قد وقعت حادثة الاعتداء على الطبيب بمستشفى التحرير العام، أمس حينما قام مواطن بإلقاء كوب من الشاى الساخن، فى وجه الدكتور محمد عبد الحميد أثناء تأدية عمله بالمستشفى، وتضامنت المستشفى مع الطبيب وحررت مذكرة بالواقعة فى قسم إمبابة وتم تحويل المتهم للنيابة المسائية.