كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 10:07 مساءً - إحالة مسئولي المطبعة السرية بكفرالشيخ للنيابة

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، مسئولين بالمطبعة السرية بمديرية التربية والتعليم وأعمال الامتحانات إلى النيابة الإدارية بكفر الشيخ للتحقيق لوجود 23 ورقة أسئلة امتحان مادة الجغرافيا داخل مظروف أسئلة امتحان مادة اللغة العربية باللجنة رقم 200 بإدارة سيدى سالم التعليمية لامتحان الشهادة الإعدادية، وما ترتب عليه من إفشاء سرية أسئلة الامتحان، ولجوء المديرية لإعادة طبع الامتحان الاحتياطي لمادة الجغرافيا.

وشرعت إدارة الشئون القانونية بالمديرية في التحقيق بهذا الموضوع بالقضية رقم 1 لسنة 2019م، واتخذت المديرية الإجراءات اللازمة بإعادة طبع الامتحان الاحتياطي لمادة الجغرافيا لجميع الإدارات التعليمية على مستوى المديرية، تحقيقًا لسرية الامتحانات ونزاهتها وتجنبًا لإفشاء سرية الامتحان في تلك المادة.

وتشكلت لجنة برئاسة مدير عام التعليم الفني، وعضوية إدارة المخازن والمشتريات والتوجيه المالي بالمديرية، لتقدير قيمة ما تكلفته خزانة مديرية التربية والتعليم من مبالغ مالية، نتيجة لإعادة طبع الامتحان الاحتياطي، وإعداد تقرير بقيمة التلفيات التي تحملتها خزانة المديرية وبلغت جملتها 9279 جنيها.

كما قرر محافظ كفر الشيخ، استبعاد رئيس المطبعة السرية بالمديرية، والمشرف على أعمال المطبعة السرية بالمديرية، عن أعمال المطبعة السرية بالمديرية وأعمال الامتحانات لحين انتهاء تحقيقات النيابة الإدارية بكفر الشيخ في هذا الشأن، فضلًا عن إخطار فرع هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة التربية والتعليم بالقرار.