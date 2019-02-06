كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 10:07 مساءً - تراجع أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء

أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي في نهاية تعاملات، اليوم الأربعاء، تراجع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه.

وسجل الدولار الأمريكي 17.5567 جنيه للشراء 17.6567 جنيه للبيع بانخفاض قرشين عن التعاملات الصباحية، بينما سجل اليورو الأوروبي نحو 19.9953 جنيه للشراء، و20.1180جنيه للبيع بانخفاض 9 قروش.

وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني نحو 22.7412 جنيه للشراء و22.8671 جنيه للبيع بانخفاض 11 قرشا، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 17.5461 جنيه للشراء 17.6531 للبيع بتراجع قرشا.

وسجل 100 ين ياباني نحو 15.9970 جنيه للشراء 16.0895 جنيه للشراء بانخفاض قرش، بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.6021 جنيه للشراء 2.6187 جنيه للبيع بانخفاض قرشا.