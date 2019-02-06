كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 10:07 مساءً - محافظ الجيزة يشكل لجنة لمتابعة إزالة التعديات على الطريق الدائري



شكل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لمتابعة إزالة أعمال البناء المخالف بمنطقتي كفر غطاطي بح الهرم، وأرض البحر بحى العمرانية، والتي تشن فيها أجهزة المحافظة حملة موسعة لازالة مخلفات البناء والتعديات. وتضم اللجنة التي شكلها محافظ الجيزة كلا من اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد واللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة ورؤساء أحياء الهرم والعمرانية. وأشار راشد أنه تم إصدار قرارات الإزالة بشأن عدد من العقارات المخالفة لتعديها على خط التنظيم وحرم الطريق الدائرى مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن الواقع بنطاقهم الطريق الدائرى بضرورة إزالة التعديات فى المهد ومنع المخالفات والتعديات بمختلف أشكالها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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