كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 10:07 مساءً - برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف 2019
ظهرت، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف، بعد أن اعتمدها المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، بنسبة نجاح 72.4% لطلبة النظامي، حيث تقدم للامتحان 44220 طالباً وطالبة، حضر منهم 44090 طالباً وطالبة، فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 41.1% ، وتقدم للامتحان 1120 طالبا حضر منهم 1068.
وعلى مستوى الإدارات التعليمية السبع فقد بلغت نسبة النجاح بإدارة بني سويف 82،2%، أعقبتها إدارة ببا بنسبة نجاح 72،53 %، ثم إدارة ناصر بنسبة 72،47 %، فإدارة الواسطى بنسبة 69،64 %، فيما سجلت إدارة سمسطا نسبة 68،35 %، ثم إدارة إهناسيا بنسبة 66،44 %، في حين بلغت النسبة بإدارة الفشن 62،29 %.
وعلى صعيد نسب النجاح بالنسبة للمواد الدراسية، فقد بلغت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 90،98 % واللغة الانجليزية 83،86% والدراسات 87،49%، والرياضيات 91،69 %، والعلوم 88،18 %، والحاسب الآلى 72،69 %، والتربية الدينية 93،87 %، والتربية الفنية 99،74 %.
كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحانات الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 73 % ، والإعدادية المهنية بنسبة 56،65 %.
ووجه المحافظ التهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم استكمال مسيرة التعليم بروح النجاح وصولا إلى المشاركة في نهضة ورفعة الوطن.
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