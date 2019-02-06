كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 10:07 مساءً - لبلبة والهام شاهين وشهيرة يحتفلون بعيد ميلاد فاروق الفيشاوي
احتفل عدد من نجوم الفن بعيد ميلاد الفنان فاروق الفيشاوى الـ67، حيث إنه من مواليد شهر فبراير عام 1952.
وشاركت الإعلامية بوسى شلبى، مجموعة من الصور والفيديوهات من حفل عيد الميلاد، الذى حضره عدد من الفنانين الذين حرصوا على مشاركة الفنان فاروق الفيشاوى الاحتفال بعيد ميلاده، بالإضافة إلى بعض أصدقائه.
وشهد حفل عيد الميلاد، وجود عدد كبير من الفنانين، منهم الفنانة لبلبة، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة رانيا فريد شوقى، والفنانة نرمين الفقى، والفنانة وفاء عامر.
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