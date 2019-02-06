كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 10:07 مساءً - زوجة أمام محكمة الأسرة: اختفى لمدة 3 سنوات ورجع بمصيبة

"حكايتى ولا الأفلام.. عشت معاه لمدة 10 سنوات فى سعادة وفجأة اختفى ولم يعد.. بحثت عنه هنا وهناك وانقطعت أخباره ولما رجع جاب لي ضرة.. حسبي الله ونعم والوكيل"، هكذا بدأت سهير حديثها عن حياتها غير العادية التى بدأ بقصة حب وانتهت باختفاء وزوجة ثانية.

تحكى "فاطمة. ع"، البالغة من العمر 32 عاما، قصتها، تقول: "زوجي يكبرني بتسعة أعوام تزوجنا عن حب منذ 13 عاما، وكان يعمل سائقا وفي يوم قبل أن ينتهي من عمله اتصل بي وقال إنه سيسافر إلى عمل مع أحد أصدقائه للعمل في محافظة أخرى لجلب مال أكثر يكفى احتياجاتنا، صدقته ووافقته وانتظرت أنه يأتي للبيت ولم يأت، ومنذ هذا اليوم الذي مر عليه 3 سنوات اختفى من حياتي ومن حياة أبنائنا الاثنين (بنت 7 أعوام، وولد 9 أعوام)، ولم يتصل للاطمئنان علينا أو حتى ليعرف أخبارنا ونعرف عنه شيئا".

وأضافت: "بعد انقطاعه الملحوظ قرابة شهر بدأت أسأل كل من يعرفه أين هو؟ وأين عمله الجديد؟ ولم يفدني أي شخص بمعلومة عنه، واكتشفت منذ عامين أنه على تواصل مع أهله وأنه لا يريد أن يعرفنا وقتها".

وتابعت: "رجع بيت أسرته منذ 8 أشهر وبصحبته مصيبة فى إيده "ضرة" لي تزوج منها منذ أن اختفى لأتفاجأ بهذا الخبر من أحد أقاربه لذلك لجأت للخلع لأتخلص منه".