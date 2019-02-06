كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 10:07 مساءً - تقرير إيطالي: إنتر ميلان يحضر أول عرض لضم راكيتيتش

راكيتيتش

رغم خروج "أرتورو كاناليس" وكيل اللاعب "إيفان راكيتيتش" في تصريحات ينفي فيها رحيل اللاعب عن الدوري الإسباني خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

لكن موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي يؤكد أن نادي إنتر ميلان يحضر لأول عروضه الرسمي لإرسالها إلى برشلونة من أجل التعاقد مع الكرواتي.

"راكيتيتش" سبق وأكد على أنه يرغب في الاستمرار لسنوات أخرى في برشلونة على الرغم من تعاقد الأخير مع "فرينكي دي يونج" بداية من الموسم المقبل.

لكن مستقبل اللاعب مازال غامضاً لخطط مدربه الباسكي "إرنستو فالفيردي" رغم أهميته في تشكيل الفريق على مدار الموسم الحالي.

إنتر ميلان وضع "راكيتيتش" في مقدمة أولوياته في الصيف بعد صعوبة إتمام صفقة مواطنه "لوكا مودريتش" من ريال مدريد وتعنت الأخير في الموافقة على العرض الإيطالي.