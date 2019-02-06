انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد: مجلس النواب الأردني "يحصن نفسه" بعد اقتحامه والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 6 فبراير 2019 09:58 مساءً - رصدت صحف أردنية قيام الجهات الأمنية العاملة في مجلس النواب الأردني بزيادة ارتفاع الزجاج العازل بين الشرفات وقبّة مجلس الأمة؛ بعد أيام من اقتحام شاب من خلالها.

وأظهرت صور نشرها موقع "خبرني" الأردني، اليوم الأربعاء، قيام الجهات المختصّة بأخذ القياسات من أجل التجهيز لرفع الزجاج الذي جرى تثبيته على الشرفات.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن اقتحم شابٌ مجلس النواب وقفز من شرفاته خلال إحدى جلساته، وهو ما دفع رئيس مجلس النواب، عاطف طراونة، إلى لقائه شخصياً.

وأظهر مقطع فيديو متداول قيام شاب بالقفز من شرفات المجلس بهدف الوصول إلى مقعد رئيس الحكومة، عمر الرزاز، لعرض مطالبه.

ووفق القانون الأردني لا يجوز مقاطعة جلسات مجلس النواب من خلال مواطنين موجودين في الشرفات.