بالفيديو| قبل الكلاسيكو.. مواقف جمعت "يارا" وميسي: "سيلفي وقبلات وأحضان"

ينتظر عُشاق كرة القدم، اليوم، مُباراة الكلاسيكو، التي تجمع بين فريقي برشلونة وريال مدريد، في تمام الساعة الـ 10 مساءً، على ملعب كامب نو، وذلك في إطار ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقبل مٌباريات الكلاسيكو بوجه عام، ومباريات "برشلونة" على وجه الخصوص، تبدأ الفنانة البنانية، يارا، بتشويق متابعيها حول النتيجة، ونشر استعداداتها للمُبارة، خاصة وإن المعروف أن يارا واحدة من جماهير ومُتابعي النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

واليوم نشرت "يارا" عبر حسابها الشخصي على موقع "الإنستجرام" عبر خاصية الاستوري، استطلاع رأي حول الفائز بمُباراة اليوم.

ويستعرض "هُن" أبرز المواقف التي جمعت بين الفنانة اللبنانية ونجم برشلونة:

- رقصة احتفالًا بعودته:

بنهاية العام الماضي، وعقب رجوع "ميسي" للملاعب من جديد، بعد غيابه، نشرت يارا حينها مقطع فيديو جديد عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي تستعد لمباراة برشلونة مع انتر ميلان، بصحبة إحدى صديقاتها.

وظهرت "يارا" وهي ترقص في مقطع الفيديو، مُعلقة: "نحنا جاهزين وإنتوا جاهزين؟ وشو توقّعاتكم لمباراة الليلة برجوع الأسطورة؟"، مشيرة إلى عودة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

- سيلفي في اللقاء الثاني:

تقابلت الفنانة اللبنانية مع نجم برشلونة، في منتصف 2018، ونشرت حينها عبر حسابها على انستجرام"، مقطع فيديو يجمعها بميسي، التي ظهرت من خلاله وهي تلتقط بعض الصور التذكارية معه.

- قبلات وأحضان في المقابلة الأولى:

حققت "يارا" حلما للمرة الأولى، منذ عدة أكثر من عامين، بعدما التقط بنجم برشلونة، حيث أكدت في إحدى الأحاديث الصحفية حينها، إن لقاءها بميسي جاء عن طريق شاب لبناني يدعى سمير شمخة، تعرفت عليه عن طريق الفنان اللبناني ملحم زين، وهو له علاقة قوية بالفريق البرشلوني وميسي، فحدد لها لقاء معه عند وصولها إلى المدينة الإسبانية، لحضور إحدى المباريات في ملعب الكامب، واستقبلت ميسي بالأحضان والقبلات.

- التحاقها برابطة مشجعي الفريق:

التحقت "يارا" برابطة مشجعي فريق برشلونة في بيروت، وكان لافتًا أن رقم عضويتها هو "10"، وهو رقم قميص اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأعربت يارا عن سعادتها الكبيرة بالانضمام للرابطة، حيث نشرت صورة الانتساب عبر حسابها على "انستجرام"، وأرفقتها بتعليق: "الرابطة الرّسميّة لمشجي نادي برشلونة في لبنان، وكل الشكر لكم رقم عضويتي بالرابطة هو رقم 10 نفس رقم الحب ميسي".

- دعوة لحضور حفلها:

في عام 2015، غردت الفنانة اللبنانية، بعدة "تويتات" تطالب فيها نجم برشلونة، بمد مدة بقاءه بدولة الإمارات، حيث تواجد فيها حينها لاستلام جائزة "غلوب سوكر" لأفضل لاعب في العالم لعام 2015، وذلك رغبة منها لحضور الأخير حفلها ليلة رأس السنة.

وقالت "يارا" في تغريداتها: "يا حظ أهل الإمارات اليوم مع الحب ميسي، سلمولي لو تكرمتو عليه، أو الحين أتصل عليه وأقوله ينتظرنا في حفلة رأس السنة أنا وسلطان الطرب جورج وسوف".

وتابعت: "عزيزي الحب ميسي، تحية وبعد، إنو إذا مفكر حالك راح تغادر الإمارات من غير ما تحضر حفلتنا أنا وسلطان الطرب بتكون غلطان، وغلطان كتير كمان، ويفيد بإيه الندم ما القلب ياما انظلم".

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