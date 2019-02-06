دراسة: النظام الغذائي غير الصحى يؤثر على القلب والشرايين

أكدت دراسة حديثة أجريت في جامعة مانشستير البريطانية، أن النظام الغذائي غير الصحى الذى يفتقر إلى الألياف والفيتامينات والمعادن، يؤثر سلبًا على الصحة.

وأشارت الدراسة إلى أن الأطعمة غير الصحية، تؤثر على القلب والشرايين والقولون وتسبب مشكلات صحية مثل الاكتئاب والقلق.

واعتمدت الدراسة التي نُشرت نتائجها في مجلة "سيكوسوماتيك ميديسن" على البيانات الصحية والتغذوية لـ 46 ألف شخص، ووجدت أنه كلما زادت حصة الأطعمة النباتية كالخضروات والفواكه والحبوب والمكسرات، كلما قل احتمال إصابة الإنسان بالاكتئاب.

ولاحظ فريق البحث، أنه كلما زادت حصة الأطعمة الغنية بالألياف وقل استهلاك السكر المكرر والأكلات السريعة الغنية بالدهون، كلما تحسنت الصحة النفسية وقلت احتمالات الإصابة بالاكتئاب والقلق والضغوط.

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