هل يجوز للزوجة منع طليقها من رؤية أطفاله؟.. "الإفتاء" تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال وردها من سيدة، حول حكم منع طليقها من رؤية أطفاله.

وقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بالدار، بأن على السيدة أن تسمح للأب برؤية أولاده، مضيفا: "الأطفال في هذا العمر دائما ما يكونون بحاجة لوجود والدهم في حياتهم، ومشاركتهم أدق تفاصيلهم التي يعيشونها"، مؤكدا أن إنفاقه عليهم ليس اختيارا ولكنه واجبا عليه.

وأضاف أنه يجب الفصل بين طلاقهما وبين وجود أطفال بينهما، مشددا على ضرورة رؤيته لهم والمشاركة في توجيههم وتربيتهم.

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