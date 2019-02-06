انت الان تتابع تفاصيل خبر بحضور 4 آلاف مسلم.. الإمارات زوّرت عدد المشاركين في قدّاس البابا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 6 فبراير 2019 08:24 مساءً - حضر أكثر من 50 ألف شخص القُداس الذي أقيم الثلاثاء، في مدينة زايد الرياضية، وشكّل المسلمون منهم نحو 4000 مسلم حضروا لمشاهدة البابا فرنسيس، في حين أن المنظمين أعلنوا قبل القدّاس أن عدد التذاكر يبلغ 135 ألفاً.

وذكر موقع قناة "الحرة" الأمريكية، أن ألفي حافلة نقلت "المصلين" مجاناً من مدنهم المختلفة في دول الخليج إلى مدينة زايد الرياضية في عاصمة الإمارات.

كما نقل الموقع عن أحد المشاركين في التنظيم أن القداس كان "أكبر تجمع بشري في تاريخ دولة الإمارات"، مشيراً إلى أن "أعداد المصلين الحاضرين بلغت 50 ألفاً داخل الملعب و120 ألفاً خارجه".

وكان البابا فرنسيس قد أحيا في أبوظبي قداساً وصف بـ"التاريخي" في ملعب لكرة القدم أمس، هو الأول لحبر أعظم في شبه الجزيرة العربية، وقد شارك فيه عشرات الآلاف من المقيمين الأجانب.

وحرصت الإمارات بثقلها السياسي والمادي على استغلال زيارة بابا الفاتيكان إلى أبوظبي، في الوقت الذي أصبحت فيه صورتها مربوطة بانتهاكات في العديد من دول العالم، وعدم تقبّل معارضيها، ورفض التسامح مع جيرانها المسلمين.

كما أثارت زيارة البابا فرانسيس، الاثنين (4 فبراير)، بدعوة من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، الجدل والتساؤلات الكثيرة، والانتقادات لـ"تورط" البابا في زيارة إلى بلد "متورط" في انتهاكات حقوق الإنسان بالداخل والخارج.