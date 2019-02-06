بالفيديو| أوكرانية تفوز في برنامج "مواهب أمريكا": بلدي تمتلك مواهب عديدة

حازت الفنانة الأوكرانية "كسينيا سيمونوفا"، على إعجاب لجنة تحكيم برنامج "مواهب أمريكا"، بعد مشاركتها بسرد قصة لطفل أصبح رسامًا ونسي أهله، بعدما ارتفع شأنه.

موهبتها فرضت سيطرتها على الحكام، ودون تردد جرى الموافقة عليها وتأهيلها للدور النهائي في المسابقة، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت خلال المسابقة: "هذه هي المرة الأولى، التي أزور فيها أمريكا، وأشعر أنني أمثل أوكرانيا هنا، وأريد أن أثبت أن بلدي جميلة ويوجد فيه العديد من المواهب".

عبرت "كسينيا" عن فرحتها بالفوز، وكتبت على صفحتها الشخصية على موقع"فيسبوك"، "جرى اختياري من 50 مشتركًا في بداية المسابقة".

وتابعت: "المتأهلون لمسابقة المواهب من مختلف البلدان، وهناك خمسة مسابقات، في كل منها يجرى اختيار أفضل اثنين بطرق مختلفة، إما بمساعدة من الزر الذهبي وإما من قبل الحكام، أو عن طريق التصويت المغلق بين الجمهور، وبالتالي يجرى تشكيل 10 متأهلين للنهائي".

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