دراسة تقدم نصائح للسيدات حول طرق الإقلاع عن التدخين

كشفت دراسة جديدة، عن أسباب ودوافع النساء للتدخين، والطريقة المثلى التي تتمكن منها السيدات من الإقلاع عن التدخين.

وتوصلت الدراسة التي عمل عليها علماء أمريكيون من جامعة كارولينا الجنوبية الطبية، إلى أن نسبة النساء اللاتي يقلعن عن التدخين أقل من الرجال بـ31%، والسبب الرئيسي لمثل هذه الإحصائيات، هو حالة التوتر والقلق، الذي تزيد من الإدمان على السجائر.

واستطاعت الدراسة، استنباط خطوات يمكن أن تتبعها النساء لكي تقلع عن التدخين، وذلك عندما تتخلص من حالة القلق والتوتر، بحسب ما نقلته "سبوتنيك".

وخلال الدراسة، أجرى العلماء تجربة، كشفت أن النساء تعاني من الإجهاد إثر الحوادث المقلقة والسلبية أكثر من الرجال، ففي هذه المواقف أردن غالبا في التدخين أكثر.

وأوضح الخبراء أن اعتماد النساء على التدخين ينبع من العامل النفسي، والعاطفي، وليس الرغبة في الحصول على جرعة من النيكوتين.

من هذا المنطلق ينصح الاختصاصيون السيدات اللاتي يرغبن في الإقلاع عن التدخين، بدء دروس في التأمل، والتواصل مع الطبيب النفسي والنظر بشكل أبسط إلى متاعب الحياة.

​