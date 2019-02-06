منها اضطرابات بالقلب.. أمراض تصيب الإنسان بسبب إهمال علاج تسوس الأسنان

قال الدكتور باسم سمير، عضو جمعية "سترومان" لزراعة وتجميل الأسنان في سويسرا، إن تسوس الأسنان، يؤدي إلى مضاعفات صحية "خطيرة"، على حد وصفه.

وأضاف "سمير" استشاري طب الأسنان في تصريحات، أن التسوس يؤدي إلى تآكل الأسنان، وفقدان جزءا من التاج أو الجذر، وصدور رائحة الفم الكريهة نتيجة تجمع الميكروبات وتخمر الفضلات في الفم، متابعًا أنه يتسبب في الإصابة بالتهابات تؤثر على أعضاء أخرى من الجسم كالقلب، خصوصاً لمن يعانون من عيوب خلقية أو أمراض القلب الروماتيزمية.

وأشار إلى أن تسوس الأسنان، أحد الأسباب الرئيسية لالتهاب اللثة، ما ينتج عنه نزيف دموي حاد.

ونوه بأن التسوس يحدث نتيجة تناول حلويات ونقارش ومشروبات تحتوي على السكّر بكميات كبيرة، وتحول جزيئات الطعام واللعاب إلى جراثيم، نتيجة تراكمها في تجويف الفم، وترك بقايا الطعام في الفم ما يؤدي إلى تآكل طبقة المينا في الأسنان وصعوبة الوصول إلى الأسنان والأضراس الداخلية، لتنظيفها والإكثار من تناول الحليب والمشروبات الغازية.

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