هيفاء وهبي بصيحة الريش.. هل تفوقت على هؤلاء النجمات؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بإطلالة ملائكية من الريش الأبيض المتطاير، خلال تجولها بأحد شوارع العاصمة الفرنسية باريس.

فقد نسقت وهبي فستانًا قصيرًا للغاية يصل بالكاد إلى أعلى فخذيها، واختارت معطفًا من فوقه مغطى بالكامل بالريش، لا سيما وأن صيحة تصاميم الريش تعد واحدة من أكثر الصيحات رواجًا لموسم 2019.

وعلى الرغم من أن تنسيق إطلالة الريش أمر ليس سهلاً، إلا أن هيفاء أجادت تنسيقه ببراعة فمنحتها إطلالة فخمة وشعورا بالأناقة والدلال اللذين يمنحهما الريش.

إطلالة هيفاء جاءت متكاملة باعتمادها لون شعر أشقر بلاتينيا مع تسريحة الشعر المنسدل الناعم؛ ما أكمل إطلالتها الملكية الأنيقة.

يشار إلى أن موضة الريش اجتاحت إطلالات النجمات العربيات مؤخرا، وكثيرا ما اعتمدته الفنانات، أمثال الإماراتية أحلام والتونسية درة والسورية أصالة.