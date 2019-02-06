محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي يحب كثيرون الأجواء الممطرة والمشي تحت الأمطار، لك هل تسبب مياه المطر أضرارا للشعر؟ وفقًا لموقع "be beautiful"، ينتج عن تعرض الشعر لمياه الأمطار الإصابة بالتلف والخشونة والتجعد، حيث يحمل المطر مواد كيميائية وحمضيات وملوثات الهواء والغبار. لمزيد من القراءة عن هل تسبب مياه الأمطار تلف الشعر؟ اضغط هنا

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