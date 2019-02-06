بالصور - ديانا حداد تتألق بإطلالة "الفراشة".. وخبيرة موضة تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

نشرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير لها إذ ظهرت بإطلالة أعادتها للزمن الجميل.

وارتدت "ديانا" فستان طويل ملون ينبض بالحيوية والأنوثة تميز بخامته الشيفون، ونسقت معه قبعة أنيقة "بيج" وحقيبة من نفس اللون وحزام عريض أزرق اللون.

ونالت إطلالتها إعجاب جمهورها برغم أن بعض متابعيها رأى أن إطلالتها كشفت عن وزنها الزائد، بينما شبهها الآخرين بالفراشة.

وعن تصميم الفستان والقبعة؛ قالت خبيرة الموضة والأزياء هدى عصام، لمصراوي: "إن القبعات كانت موضة رائجة في فترة الثلاثينات، ومن القطع الأساسية لدى الفتيات لتعطيهن إحساس بالأناقة والرقي والفخامة، وكان معظمها بالألوان الهادئة، ومتنوعة الخامات والأشكال، ومنسقة بدقة مع لون وتصميم الفستان".

"هي فعلاً شبه الفراشة المبهجة".. هكذا أعربت خبيرة الموضة والأزياء عن إعجابها باختيار ديانا حداد لتلك الإطلالة التي أبرزت منحنيات جسمها، وجعلتها تبدو أصغر في العمر، وتوقعت أن موضة القبعات التي اعتمدتها "ديانا" ستعود بقوة على منصات الموضة والأزياء هذا الموسم.