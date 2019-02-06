استخدمه الهضبة وقلّده النجوم.. "حبل المعركة" أحدث صيحات التمارين في صالات الجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي

مع مرور الوقت، أصبحت "فورمه الساحل" أو "Bodybuilding"، موضة يتنافس عليها عدد كبير من الجمهور، ويلجأ لها عادةً النجوم والمشاهير نظرًا للشخصيات التي يجسدونها خلال أعمالهم الفنية وتطلب مظهرًا ممشوقًا، بجانب تسليط الأضواء عليهم باستمرار.

وانتشر مؤخرًا فيديو لتدريبات النجم عمرو دياب في "الجيم" بجهاز يشبه الحبل العريض ووصفه البعض بـ"الغريب"، ثم توالت المشاهد المشابهة لنجوم آخرين على نفس الجهاز، ومن بينهم لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول محمد صلاح، والفنانون أميرة كرارة وياسمين صبري وياسمين عبد العزيز، وأخذ عدد كبير من متابعيهم يتسألون عن تلك الرياضة التي يمارسونها في صلات الجيم.

عمر الجبالي بطل الجمهورية وعضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لرياضة Street Workout:" يشرح لـ"الخليج 365" تلك الرياضة التي تُسمى بـ Battle Ropes Training أو حبل المعركة، مشيرًا إلى أنّها كانت من أدوات الحرب قديمًا، لكن الآن أصبحت أحدث صيحة في عالم التمارين الرياضية بصالات الجيم، وتعمل على تقوية العضلات الداخلية والنصف العلوى من الجسم وزيادة القوة والطاقة، مع زيادة القدرة على التحمل، وتعتبر أيضًا وسيلة مهمه للذين يريدون اكتساب كتلة عضلية أو ببساطة يريدون تغيير نظامهم التدريبي دون استخدام أوزان ثقيلة جدًا.

وأضاف أن الـ""Battle Ropes عبارة عن حبل نايلون مغطاه بالكاوتش السميك، يبلغ طول الحبل حوالى 50 قدمًا وسمكه (1.5 – 2) إنش ووزنه (20 – 50) باوند، لذا من الضروري على من يتبع تلك الرياضة أن يقوم ببرنامج غذائي مثالي، لأنه عادة يلجأ المراهقون والشباب، لتقليد التمارين التي يؤديها المشاهير تعبيرا عن حبهم لنجمهم المفضل ورغبته في الحصول على لياقتهم، دون وعي بالطريقة الصحيحة، ما قد يضعهم في مشاكل صحية عديدة".

وأوضح "الجبالي" أن الطريقة الصحيحة لاستخدام "Battle Ropes" هو أن يتخذ المتدرب وضع "سكوات الرجلين" باتساع الكتف، وتمسك فيه طرفي الحبل بكل قوة مع تأرجح الذراعين إلى أعلى وأسفل في نفس الوقت لخلق موجة، ثم من اليمين إلى اليسار مع الحفاظ على سرعة الموجة، ويمكنك تغير تلك الحركات حسب رغبتك لكن بحذر وتحت إشراف متخصص".