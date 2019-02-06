توصل علماء من جامعة هارفرد الأمريكية لنتائج تبين أن النساء أكثر عرضة من الرجال لمرضى الخرف و"باركنسون".
وبحسب "روسيا اليوم"، خلص العلماء لتلك النتائج بعد تجارب شملت عشرات النساء والرجال الذين تم اختيارهم من نفس الفئة العمرية، قاموا خلالها بفحوصات دقيقة لبنية أجسادهم، وتحققوا من حالتهم الذهنية، والعوامل الهرمونية والجينية والكيميائية التي قد تؤثر على بنية أدمغتهم.
وبينت تلك التجارب أن أدمغة النساء تحوي نسبة أكبر من "بروتين تاو" مقارنة بأدمغة الرجال، ما يجعلهن أكثر عرضة للإصابة باضطرابات عصبية معينة، ترفع احتمال إصابتهن بأمراض الخرف وفقدان الذاكرة بنسبة 6 إلى 10%، وتجعلهن أكثر عرضة للإصابة بداء "باركنسون".
ولم يتوصل القائمون على التجارب إلى السبب الحقيقي وراء تجمع هذا النوع من البروتينات في أدمغة النساء بشكل أكبر، لكنهم أكدوا أن تلك النتائج ستقودهم لابتكار طرق جديدة لمحاربة الخرف.
كانت هذه تفاصيل خبر لماذا تصاب النساء بالخرف أكثر من الرجال؟.. دراسة حديثة تجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.