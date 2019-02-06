على طريقة رجاء الجداوي.. "إزاي تعرفي إن عريس بنتك متربي؟"

قالت الفنانة رجاء الجداوي خلال استضافتها في برناج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "DMC"، إن هناك علامات بسيطة تظهر لك قبل الزواج هل العريس المتقدم للزواج من ابنتك "متربي" أم لا، من أهمها طريقة كلامه وأسلوبة.

وأضافت أيضا أن طريقة "أكله" بهدوء تخبرك عن هدوء تربيته، أما دخوله الحمام وخروجة فيظهر أيضا تربيته من طريقة تركه للفوطة والصابونة، وطريقة اختياره للجمل التي يلقيها على الحاضرين، بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يكون متطاول على الفتاه.

وتابعت أن هناك مواقف تثبت هل هو بخيل أم لا، بالإضافة إلى طريقة ترتيب ملابسه وخلعه لها، فهناك رجال تقوم برمي ملابسها بعد قلعها دون أي نظام.

​