بالصور| "سمر" تخترع "جاكيت المطر" من البلاستيك لحماية الملابس: "خفت على عيالي من البرد"

"الجاكيت باظ من المطر.. الأمطار غرقت هدومي"، كانت تلك الإغاثات بمثابة دعوة إلى سمر إبراهيم، ربة منزل، للإعلان عن مشروع يهدف لحماية ملابس المواطنين من الأمطار، بتصنيع جاكيت من الأكياس البلاستيك.

لم تكن الأمطار وحدها التي صممت من أجلها المرأة الثلاثينية "جاكيت المطر"، بل أنه يستطيع أن يحمي الملابس من العواصف الترابية التي تتعرض لها البلاد بين الحين والآخر: "الجاكيت ينفع صيفي وشتوي لأن الصيف ساعات بيكون في أتربة كمان".

رغم تذمر المحيطين بـ"سمر"، من تعرض ملابسهم للبلل، إلا أن فكرة المشروع لم تبدأ إلا بعد أن تعرض أطفالها لإعياء شديد نتيجة سقوط الأمطار عليهم أثناء العودة إلى المنزل، في موجة الطقس السيئ الأولى التي شهدتها مدينة الإسكندرية، وحينها بادرها زوجها بسؤال: "ليه ميبقاش عندنا جاكيت يحمي اللبس من المطر ويمنع البلل"، وعلى الفور بدأت السيدة الثلاثينية في رحلة البحث عن المادة التي تصنع منها هذا الاختراع.

"30 جنيهًا"، هو سعر "جاكيت المطر" الذي تتوفر منه جميع الألوان، ليناسب جميع الأذواق، فضلًا عن توحيد المقاس، حيث أنه يفضل أن يكون فضفاضا حتى لا يتعرض للتمزيق، بحسب قولها.

أما عن المادة المستخدمة في صناعة الجاكيت، تقول: "أنا بجيب جملة من المصانع اللي بتصنع الأكياس البلاستيك وبقصها بطريقة معينة عشان المطر ميدخلش للهدوم ويبوظها".

كون المادة المستخدمة في صناعة الجاكيت هي "البلاستيك"، جعلته سهل الاحتفاظ به في شنطة اليد أو حتى "جيب البنطلون"، وذكرت صاحبة الفكرة: "ميزته إنه خفيف وممكن تشيله في جيبك وبتطلعه وقت اللزوم وشكله مش ملفت للنظر وعملي جدا".

وعن الإقبال على شراء "جاكيت المطر" تقول "سمر": "رغم إن المشروع أعلنت عنه إمبارح بس أنا بعت 500 قطعة لحد دلوقت وجالي اتصالات من كل المحافظات عاوزين جاكيت المطر".

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